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Kapolda Jabar Instruksikan Jajaran Polres Bogor untuk Perkuat 'Jawara'

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |18:27 WIB
Kapolda Jabar Instruksikan Jajaran Polres Bogor untuk Perkuat 'Jawara'
Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto
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JAKARTA - Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto memberikan instruksi kepada jajaran Polres Bogor untuk terus memperkuat program 'Jawara' atau Menjaga dan Merawat Jawa Barat.

Setelah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan personel dan fasilitas, Pipit menyatakan bahwa Polres Bogor telah maksimal menjalankan program unggulan tersebut. Program Jawara sendiri meliputi menjaga kamtibmas hingga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Polres Bogor ini salah satu yang mengimplementasikan program Jawara dengan baik. Menjaga dan Merawat Jawa Barat. Saya berterima kasih. Warga dan masyarakat tolong terus men-support kepolisian di Kabupaten Bogor ini," kata Pipit Rismanto di Mapolres Bogor, Jumat (25/9/2026).

Selain mengecek kesiapan operasional, Pipit turut meresmikan empat fasilitas penting, di antaranya Gedung Sat Tahti, Gedung Sat Binmas, dan Mako Polsek Cibungbulang.

Kemudian, Pipit juga penyerahan bantuan sosial berupa program bedah rumah kepada warga yang membutuhkan.

Terkait hal tersebut, Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menegaskan bahwa predikat keberhasilan program 'Jawara' di wilayahnya adalah hasil kerja keras kolektif seluruh anggota di lapangan.

"Apresiasi dari Bapak Kapolda adalah pecutan moral bagi kami. Saya sudah tekankan ke anggota, 'Jawara' itu bukan sekadar jargon untuk dipasang di spanduk,”ujarnya.

 

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