Momen Kalapas Cibinong 'Gelagapan' Dicecar soal Temuan Figura Koruptor di Rumah Dinas

JAKARTA - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, nonaktif Wisnu Hani Putranto terlihat gelagapan saat dicecar ihwal temuan figura atau bingkai foto milik terpidana kasus korupsi, Jimmy Masrin, di lingkungan rumah dinas Lapas tersebut.

Momen itu terjadi ketika Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, menyoroti pengakuan adanya berbagai barang pribadi di fasilitas negara, mulai dari sofa, kulkas, hingga figura milik narapidana korupsi yang ditemukan di kediaman Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib).

"Di sini ditulis ada yang mengaku punya sofa, punya ini, punya ini. Ya. Bagaimana cerita figuranya Jimmy Masrin itu bisa ada dalam ruang rumah dinas? Pertanyaan saya, Pak Kalapas, Anda 3 tahun di sana, sudah berapa lama Anda tahu Pak Jimmy Masrin ada di situ?," kata Yanuar dalam rapat Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Mendapat pertanyaan tersebut, Kalapas Cibinong sempat mencoba memberikan penjelasan. Namun, Yanuar langsung memotong dan memperingatkan Wisnu agar berbicara jujur.

"Jangan bohong ya, Pak," tegasnya.

Di momen ini, Kalapas terlihat seperti bingung sambil mencari data dari anak buahnya yang berada di kursi belakang untuk menjawab pertanyaan Yanuar tersebut. Lagi-lagi, Yanuar kembali mendesak.

"Kenapa lama sekali?" cecarnya.