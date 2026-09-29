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Peringati 26 Tahun Intifada Al-Aqsa, Hamas Minta Negara Arab-Muslim Bersatu Dukung Palestina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |09:43 WIB
Peringati 26 Tahun Intifada Al-Aqsa, Hamas Minta Negara Arab-Muslim Bersatu Dukung Palestina
Kompleks Masjid Al Aqsa.
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YERUSALEM — Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, memperingati 26 tahun Intifada Al-Aqsa pada Senin (28/9/2026) dan menyerukan kepada masyarakat Arab, umat Muslim, serta para pendukung di seluruh dunia untuk mendukung rakyat Palestina dalam merebut kembali hak-hak mereka.

"Kompas kami akan tetap teguh mengarah pada pembebasan tanah dan situs-situs suci, dan kami menyerukan kepada bangsa kami serta orang-orang yang menjunjung kebebasan di seluruh dunia untuk mendukung perjuangan dan keteguhan rakyat kami hingga mereka memperoleh hak-hak sah mereka," ujar Hamas dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir TRT.

Hamas menyatakan bahwa peringatan tahun ini berlangsung di tengah "eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya" oleh Israel terhadap rakyat Palestina dan situs-situs suci, termasuk Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki.

"Hal ini disertai dengan perlindungan Israel bagi para penjajah ekstremis serta upaya untuk melakukan Yahudisasi terhadap Al-Aqsa, menodai kesuciannya, dan melenyapkan ciri-ciri khasnya, sekaligus memajukan rencana aneksasi dan pengusiran," ungkap pernyataan tersebut.

"Langkah-langkah Israel tidak akan berhasil memadamkan semangat perlawanan atau melemahkan tekad dan kemauan rakyat Palestina," tegas kelompok perlawanan tersebut.

Mereka menegaskan kembali bahwa rakyat Palestina "tidak akan melepaskan tanah, hak, prinsip nasional, maupun situs-situs suci mereka," seraya menyatakan bahwa rencana pemerintah Israel "ditakdirkan untuk gagal."

Kelompok tersebut menyerukan kesepakatan Palestina mengenai strategi terpadu, yang didukung oleh dukungan berkelanjutan dari dunia Arab, umat Muslim, dan komunitas internasional, serta "kemitraan yang efektif" dari para pendukung di seluruh dunia.

 

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Topik Artikel :
Al Aqsa Palestina Intifada Hamas
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