Dukung Palestina! Irlandia Pakai Ban Lengan Hitam, Tolak Jabat Tangan dengan Israel di Nations League

JAKARTA- Pemain tim nasional Republik Irlandia mengenakan ban lengan hitam dalam pertandingan Nations League melawan Israel yang berlangsung di Hungaria, Minggu (27/9) waktu setempat. Mereka juga melewati jabat tangan.

Langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap seluruh nyawa yang hilang dalam konflik di Jalur Gaza, Palestina.

“Para pemain Republik Irlandia dan Israel tidak berjabat tangan sebelum pertandingan Grup B3 UEFA Nations League di Hungaria,”tulis @almamlakaen, dikutip, Senin (28/9/2026).

“Di tengah kontroversi terkait laga tersebut yang dipicu oleh perang Israel-Gaza yang sedang berlangsung serta adanya desakan agar Irlandia mengundurkan diri,” demikian isi keterangan teersebut.

Diketahui, jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza sejak dimulainya perang genosida Israel pada Oktober 2023 bertambah menjadi 74.018 orang, dengan 175.079 orang terluka.

Angka-angka tersebut menjadikan jumlah korban tewas yang tercatat sejak "gencatan senjata" pada Oktober menjadi setidaknya 1.417 orang, dengan 4.964 orang terluka. Sebanyak 834 jenazah telah ditemukan dari bawah reruntuhan,” tulis pernyataan Kementerian Kesehatan wilayah tersebut dalam laporan hariannya.

(Fahmi Firdaus )

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