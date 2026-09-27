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Delegasi RI Walk Out saat Netanyahu Pidato di PBB, DPR: Sangat Tepat!

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |23:01 WIB
Delegasi RI <i>Walk Out</i> saat Netanyahu Pidato di PBB, DPR: Sangat Tepat!
DPR RI dukung sikap delegasi RI walk out di PBB (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Komisi I DPR RI mendukung sikap delegasi Indonesia yang melakukan walk out dari ruang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak menyampaikan pidato pada Kamis 24 September waktu setempat.

Menurut anggota Komisi I DPR, Syamsu Rizal, langkah tersebut merupakan sikap diplomatik yang tegas sebagai bentuk protes terhadap kebijakan dan tindakan Israel di Palestina, khususnya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

“Sikap ini sudah sangat tepat dan menunjukkan bahwa Indonesia konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta menolak berbagai tindakan yang merugikan rakyat Palestina,” katanya saat dikutip Minggu (27/9/2026).

Ia menilai walk out bukan sekadar tindakan simbolik, melainkan bentuk protes dan kecaman terhadap genosida yang dilakukan Israel di Gaza yang telah menimbulkan korban jiwa serta krisis kemanusiaan berkepanjangan.

“Walk out ini adalah bentuk protes dan kecaman terhadap genosida Israel terhadap Palestina, khususnya masyarakat Gaza. Dunia tidak boleh diam terhadap penderitaan rakyat Palestina,” tuturnya.

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Topik Artikel :
PBB Palestina netanyahu israel
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