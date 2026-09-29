Kepala BRIN Ungkap Vape Berpotensi Jadi Celah Penyebaran Narkoba

JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria mengungkapkan, vape berpotensi menjadi celah penyebaran narkoba. Hal itu menjadi salah satu perhatian pemerintah di tengah jumlah pengguna vape yang kini telah mencapai lebih dari 4 juta orang.

“Saat ini juga kita tahu bahwa seperti laporan dari Kepala BNN, salah satu ancaman berikutnya adalah vape, ya. Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta, ya,” kata Arif di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Arif mengatakan, berdasarkan penelitian BRIN, penggunaan vape juga memiliki dampak terhadap kesehatan. Sejumlah masalah kesehatan yang ditemukan antara lain diabetes, gangguan paru-paru, dan masalah pankreas.

“Vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya satu, masalah diabetes, kemudian kedua, masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan,” kata Arif.