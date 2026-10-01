Jenderal Listyo Sigit Bakal Dilantik Jadi KSP, Gantikan Dudung Abdurachman

JAKARTA - Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, bakal dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Posisi Listyo di kursi Kapolri digantikan oleh Komjen Suyudi Ario Seto.

"Ya katanya saya hari ini akan dilantik jadi KSP," kata Listyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Sigit mengaku mendapat kehormatan ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ia mengatakan akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

"Itu kehormatan buat kita untuk bisa memberikan yang terbaik buat bangsa," ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan melantik Suyudi Ario Seto setelah DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) perihal permohonan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Setelah menjalani itu, DPR sepakat Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.

Di sisi lain, DPR juga menyetujui pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri dengan hormat.

(Awaludin)

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