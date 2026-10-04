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Heboh Ketua Komisi XIII DPR Usul Alat Bantu Seks di Lapas, MUI: Haram Hukumnya!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |09:39 WIB
Heboh Ketua Komisi XIII DPR Usul Alat Bantu Seks di Lapas, MUI: Haram Hukumnya!
Ilustrasi AI
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JAKARTA — Komisi Fatwa MUI menegaskan, penyaluran hasrat biologis dengan memanfaatkan alat bantu seksual dilarang dalam ajaran Islam. Bahkan, penggunaan alat bantu seksual hukumnya adalah haram.

Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menanggapi usulan penyediaan alat bantu seksual bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) oleh Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

“Menyalurkan hasrat biologis melalui alat bantu seksual atau mainan seks (sex toy) termasuk perbuatan yang dilarang. Itu haram hukumnya,” kata Muiz, Minggu (4/10/2026).

Muiz menjelaskan, Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur dan memberikan panduan baku mengenai tata cara mengendalikan serta memenuhi kebutuhan biologis manusia secara bermartabat.

Dia menyebut,  ada dua jalur resmi dalam menyikapi dorongan biologis dalam syariat Islam.  Pertama, penyaluran yang sah dan berhakikat ibadah adalah melalui ikatan pernikahan.

Kedua, bagi yang belum memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menikah, termasuk para warga binaan di Lapas. Ia berkata, umat Islam bisa mengendalikan diri melalui puasa.

“Dalam agama Islam terdapat cara untuk meredam hawa nafsu, yaitu pertama dengan cara menikah. Jika tidak memungkinkan atau tidak punya kemampuan untuk menikah, maka alternatifnya dengan cara berpuasa,” kata dia.

Muiz menyayangkan wacana penyediaan fasilitas tersebut dilemparkan ke publik oleh pejabat negara. Ia menekankan bahwa seorang anggota DPR yang bertindak atas nama wakil rakyat semestinya menjaga etika komunikasi dan mempertimbangkan norma moral serta syariat yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

 

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Topik Artikel :
Bilik Asmara DPR DPR RI MUI Lapas
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