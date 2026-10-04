Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usul Alat Bantu Seks di Lapas Tuai Kritik, MUI Minta Ketua Komisi XIII DPR Cabut Pernyataan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |15:30 WIB
Usul Alat Bantu Seks di Lapas Tuai Kritik, MUI Minta Ketua Komisi XIII DPR Cabut Pernyataan
Alat Bantu Seks di Lapas (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Abdul Muiz Ali, meminta Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menarik pernyataan dan usulannya mengenai penyediaan alat bantu seksual (sex toy), bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Sebagai saran sekaligus nasihat, sebaiknya yang bersangkutan mencabut pernyataannya,” kata Muiz dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Menurut Muiz, usulan tersebut tidak patut disampaikan seorang wakil rakyat di ruang publik. Ia pun menyayangkan pernyataan tersebut, terlebih disampaikan oleh pejabat publik.

“Iya betul, saya sangat menyayangkan atas pernyataan tersebut. Semestinya hal seperti itu jangan diungkapkan di ruang publik, terlebih oleh anggota DPR yang notabene dia sebagai wakil rakyat,” ujar Muiz.

Muiz juga menegaskan, penyaluran kebutuhan biologis menggunakan alat bantu seksual merupakan tindakan yang dilarang dalam ajaran Islam.

“Itu haram hukumnya,” tuturnya.

Dia menjelaskan, Islam telah memberikan tuntunan yang jelas dan sesuai dengan fitrah manusia dalam mengendalikan maupun menyalurkan hasrat biologis.

"Dalam agama Islam terdapat cara untuk meredam hawa nafsu, yaitu pertama dengan cara menikah. Jika tidak memungkinkan atau tidak punya kemampuan untuk menikah, maka alternatifnya dengan cara berpuasa," terang Muiz.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Lapas Alat Bantu Seks DPR RI MUI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/337/3245891//penjara-8EmI_large.jpg
Tokoh Muda NU Dorong Alat Bantu Seks Boleh di Lapas, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/337/3245849//viral-XdJu_large.jpg
Heboh Ketua Komisi XIII DPR Usul Alat Bantu Seks di Lapas, MUI: Haram Hukumnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245529//dpr-DfJ4_large.jpg
Panja RUU Pemilu Terbentuk, Ini Daftar 23 Nama Anggotanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245466//badan_otorita_pantura_jawa_jadi_mitra_komisi_iv_dpr-nDoW_large.jpg
Tok! Badan Otorita Pantura Jawa Jadi Mitra Komisi IV DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245270//dirjen_pemasyarakatan_mashudi-SEjc_large.jpg
Profil dan Kekayaan Dirjenpas Mashudi, Jadi Sorotan Soal Lapas Mewah Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245452//baleg_dpr_ri-jmaB_large.jpg
Baleg DPR Dorong RUU Satu Data Indonesia Demi Kebijakan Tepat Sasaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement