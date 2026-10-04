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Tokoh Muda NU Dorong Alat Bantu Seks Boleh di Lapas, Ini Alasannya

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |14:26 WIB
Tokoh Muda NU Dorong Alat Bantu Seks Boleh di Lapas, Ini Alasannya
Alat bantu sex di Lapas (foto: freepik)
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JAKARTA - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Ubaidilah Amin menyampaikan pandangannya terkait pemenuhan kebutuhan biologis warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Ia berpandangan penggunaan alat bantu seks dapat dipertimbangkan untuk diperbolehkan di dalam lapas.

Ubaidilah menilai setiap orang memiliki kebutuhan dan hasrat biologis yang berbeda. Menurutnya, kebutuhan tersebut perlu dikelola agar tidak menimbulkan persoalan lain.

"Sudut pandang saya boleh, tapi tidak baik. Kenapa demikian, setiap orang punya hasrat biologis yang berbeda dan tentunya jika hasrat itu tidak dilampiaskan akan menimbulkan penyakit dan tentunya emosi yang tidak terkendalikan," kata Ubaidilah dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Ia kemudian menjelaskan pandangannya dari perspektif agama Islam. Menurutnya, agama telah mengajarkan cara yang dianggap tepat untuk menyalurkan hasrat biologis, salah satunya melalui pernikahan.

"Secara pandangan agama Islam, untuk melampiaskan hasrat biologis dengan cara-cara yang sudah diajarkan agama, dengan cara menikah, atau jika belum mampu kita diminta untuk berpuasa," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
Seks NU Alat Bantu Seks
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