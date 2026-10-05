Prabowo: Dirgahayu TNI, Terima Kasih Pengabdian-Pengorbanan Jaga Kedaulatan Negara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). Upacara berjalan khidmat, dan Prabowo turut mengucapkan selamat untuk TNI.

"Atas nama pemerintah, negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI," kata Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian seluruh prajurit TNI selama ini, terutama atas kesetiaan para prajurit, pengorbanan dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Kekuatan TNI sejak lahir, menurut Prabowo, tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat, TNI adalah tentara nasional, TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, kata Prabowo, tema Hari Ulang Tahun ke-81 TNI, "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", memiliki makna yang sangat penting.

"Saya katakan tadi TNI lahir dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat, tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia," ujarnya.

Untuk itu, ia mengingatkan TNI jangan pernah jauh dari rakyat, melainkan harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI juga harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat dan hadir ketika rakyat membutuhkan.

(Arief Setyadi )

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