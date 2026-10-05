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Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru, Mayoritas dari Pasukan Elite TNI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |10:23 WIB
Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru, Mayoritas dari Pasukan Elite TNI
Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 Satuan Baru TNI yang tersebar di seluruh Indonesia. Peresmian ini dilakukan saat Upacara HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima, Mabes TNI, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

"Dengan mengucap bismillahirahmanirahim pada pagi hari ini Senin Oktober 2026, dengan rahnat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI," kata Prabowo.

Satuan Baru TNI itu terdiri dari 1 Divisi Para Komando II Pasgat, 1 Brigadi Infranteri Marinir, 1 Brigadi Prlara Komando Pasgat, 30 Brigade Infranteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalyon Infranteri Teritorial Pembangunan.

Selanjutnya, 1 Batalyon Arteri Pertahanan Udara, 4 Batalyon Inf Marinir, 3 Batalyon Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, dan 1 Skadron Pendidikan TNI AU.

Prabowo juga resmikan enam Kodam Baru, yaitu:

- Kodam XXV/Mahmud Riayat Syah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

- Kodam XXVI/Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

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