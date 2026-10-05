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Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Sejumlah Tokoh TNI, Ini Daftar Lengkapnya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |09:55 WIB
Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Sejumlah Tokoh TNI, Ini Daftar Lengkapnya!
Prabowo Beri Tanda Kehormatan ke Sejumlah Tokoh TNI
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JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan kepada sejumlah perwira dan purnawirawan TNI dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Pemberian tanda kehormatan tersebut menjadi salah satu bagian dari rangkaian Upacara Parade HUT ke-81 TNI yang dipimpin Prabowo selaku Inspektur Upacara (Irup).

Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada sejumlah pejabat dan tokoh TNI, mulai dari mantan Panglima TNI hingga pejabat aktif di lingkungan TNI. Pemberian ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 87 TK Tahun 2026.

Untuk Bintang Mahaputera Adipurna, tanda kehormatan diberikan kepada:

1. Jenderal Purn Djamari Chaniago

2. Menhan Jenderal Purn Sjafrie Samsudin

3. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto

Sementara itu, Bintang Mahaputera Adipradana diberikan kepada:

1. Wapang TNI Jenderal TNI Tandyo Budi

2. Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, MSc

3. Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali

4. Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono

 

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