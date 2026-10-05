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HUT ke- 81 TNI, Prabowo: Utamakan Prestasi, Bukan Senioritas dan Loyalitas yang Sempit!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |11:26 WIB
HUT ke- 81 TNI, Prabowo: Utamakan Prestasi, Bukan Senioritas dan Loyalitas yang Sempit!
Prabowo: Utamakan Prestasi, Bukan Senioritas dan Loyalitas yang Sempit!
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengutamakan prestasi, bukan senioritas dan loyalitas yang sempit.

Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan amanat pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

'Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekadar senioritas, apalagi sistem-sistem yang sempit, ya. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan dan sebagainya," kata Prabowo dalam amanatnya.

Prabowo juga meminta agar prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku.

Kekuatan dan kemampuan TNI, kata Prabowo, harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat.

 

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