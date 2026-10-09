Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Malam Ini, Sudah 7 Kali Sejak Sore Hari

Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Malam Ini/ilustrasi AI

JAKARTA - Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung, kembali mengalami erupsi pada Jumat (9/10/2026) malam. Gunung Anak Krakatau tercatat mengalami tujuh kali erupsi sejak pukul 16.30 hingga 18.45 WIB.

Berdasarkan catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi terbaru terjadi pada pukul 18.45 WIB.

"Terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Jumat, 09 Oktober 2026, pukul 18:45 WIB," tulis keterangan PVMBG.

Meski demikian, visual letusan Gunung Anak Krakatau tidak teramati. Erupsi tersebut hanya terekam di seismograf.

"Visual letusan tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 54 mm dan durasi 22 detik," demikian isi keterangan tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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