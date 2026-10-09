Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Malam Ini, Sudah 7 Kali Sejak Sore Hari

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |20:12 WIB
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Malam Ini, Sudah 7 Kali Sejak Sore Hari
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Malam Ini/ilustrasi AI
A
A
A

JAKARTA - Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Lampung, kembali mengalami erupsi pada Jumat (9/10/2026) malam. Gunung Anak Krakatau tercatat mengalami tujuh kali erupsi sejak pukul 16.30 hingga 18.45 WIB.

Berdasarkan catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi terbaru terjadi pada pukul 18.45 WIB.

"Terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Jumat, 09 Oktober 2026, pukul 18:45 WIB," tulis keterangan PVMBG.

Meski demikian, visual letusan Gunung Anak Krakatau tidak teramati. Erupsi tersebut hanya terekam di seismograf.

"Visual letusan tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 54 mm dan durasi 22 detik," demikian isi keterangan tersebut.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/337/3246960//erupsi_gunung_anak_krakatau-f5i9_large.jpg
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Beruntun, PVMBG Tetapkan Radius Bahaya 2 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/337/3246952//gunung_anak_krakatau-C3yF_large.jpg
Gunung Anak Krakatau Erupsi Sore Ini, Luncurkan Abu 250 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/337/3246903//viral-jLr2_large.jpg
Viral Erupsi Gunung Anak Krakatau Akan Sebabkan Tsunami Dahsyat 60 Meter, Ini Kata Badan Geologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/320/3246054//bandara_soetta-I9x0_large.jpg
Detik-Detik Bandara Soetta Tutup Total saat Erupsi Anak Krakatau, Rugi Rp40 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/320/3245902//bandara-y5Xf_large.jpg
Bandara Soetta Catat Sejarah Baru, Pertama Kali Tutup Total Imbas Erupsi Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/340/3244600//viral-pzhE_large.jpg
Polda Banten: Mayat Pria Mengapung di Pantai Labuan Pandeglang Bukan Rombongan 5 Jurnalis!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement