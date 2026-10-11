Kenapa Banyak Jalan di Jakarta Pakai Nama Pahlawan?

JAKARTA - Kenapa banyak jalan di Jakarta memakai nama pahlawan? Sebagai ibu kota negara, Jakarta turut berperan membentuk citra bangsa. Nama-nama yang dipilih tidak asal dicantumkan saja melainkan nama-nama tersebut mencerminkan perubahan sosial, politik, serta budaya yang pernah dilalui kota metropolitan ini.

Nama jalan juga menyimpan ingatan tentang peristiwa, tokoh, dan tempat yang melekat di benak warganya secara sadar ataupun tidak. Berbeda dari monumen sejarah, nama jalan bersentuhan langsung dengan keseharian warga sebagai penanda ruang sekaligus sejarah.

Lantas, apa alasan di balik penamaan tersebut? Simak ulasannya dibawah ini dilansir beragam sumber, Sabtu (10/10/2026).

1. Perubahan Citra

Masa kolonialisme meninggalkan pengaruh besar pada penamaan jalan di banyak wilayah bekas jajahannya. Pihak penguasa kala itu kerap menamai jalan dengan sesuatu yang menggambarkan identitas, sejarah, dan watak negara asalnya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa nama jalan dipakai sebagai strategi untuk memadukan identitas yang berbeda di satu wilayah tertentu.

Setelah kekuasaan kolonial berakhir, nama-nama jalan tersebut mulai diganti. Menurut publikasi ilmiah yang berjudul "Perubahan Nama Jalan dan Konstruksi Identitas Kota: Sebuah Tinjauan Analitis" dalam Media Komunikasi Geografi, perubahan nama jalan di Jakarta merupakan bagian dari transisi setelah berakhirnya kekuasaan kolonial.

Penggantian tersebut memakai simbol budaya, bahasa, dan nilai yang dianut oleh masyarakat sebagai upaya membangun, menulis ulang, dan menegaskan budaya lokal sesuai dengan identitasnya. Upaya tersebut kini tampak di ruang kota Jakarta, tempat yang dinamai dengan nama para pahlawan kemerdekaan dan tokoh nasional ini menjadi cara untuk memulihkan jati diri bangsa sekaligus menghapus jejak yang terdapat pada masa lampau.