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Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Sejumlah Wilayah Cerah dan Berawan

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Sejumlah Wilayah Cerah dan Berawan
Cuaca Jakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Jumat (9/10/2026), didominasi cuaca cerah dan berawan.

Berdasarkan prakiraan BMKG, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi cerah dengan suhu berkisar 25–29 derajat Celsius dan kelembapan 72–76 persen. Sementara itu, Jakarta Pusat diprakirakan berawan dengan suhu 25–32 derajat Celsius dan kelembapan 56–82 persen.

Kondisi berawan juga diprediksi terjadi di Jakarta Utara dengan suhu 25–30 derajat Celsius serta kelembapan 65–79 persen. Untuk Jakarta Barat, BMKG memprakirakan cuaca cerah dengan suhu 25–32 derajat Celsius dan kelembapan 55–86 persen.

Kemudian, Jakarta Selatan diprediksi berawan dengan suhu 25–32 derajat Celsius dan kelembapan 51–85 persen. Adapun Jakarta Timur diprakirakan cerah dengan suhu 25–32 derajat Celsius serta kelembapan 53–85 persen.

BMKG juga mencatat DKI Jakarta tidak termasuk wilayah yang mendapat status potensi cuaca ekstrem. Masyarakat tetap diimbau memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.
 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
Cuaca Jakarta BMKG Cuaca
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