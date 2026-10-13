Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Bekasi, Polisi Usut Pihak Lain yang Terlibat 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |10:19 WIB
Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Bekasi, Polisi Usut Pihak Lain yang Terlibat 
Pelecehan seksual Santriwati (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati di salah satu pondok pesantren di Bekasi Selatan terus berlanjut. Selain proses penyidikan oleh Polres Metro Bekasi Kota, upaya perlindungan dan pemulihan korban juga diperkuat melalui pendampingan hukum serta psikologis dari lembaga terkait.

Dalam perkara tersebut, penyidik Satres PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota telah menetapkan MHH (28) sebagai tersangka. Pendalaman juga masih dilakukan terhadap dugaan keterlibatan tiga orang lainnya serta kemungkinan adanya korban tambahan.

Kasatres PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Rosdiana Sirait menegaskan, bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional berdasarkan alat bukti, dengan tetap mengedepankan keselamatan dan hak-hak korban.

"Kami terus mendalami peran setiap pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini. Dalam proses pemeriksaan, kami juga mengutamakan pendekatan yang memperhatikan kondisi korban agar mereka dapat memberikan keterangan dengan aman dan tanpa tekanan," ujar Rosdiana, Selasa (13/10/2026). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/338/3247104//pelecehan_seksual-WKQV_large.jpg
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual 10 Santriwati, Polisi Periksa Peran 3 Orang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/338/3246861//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-8f7I_large.jpg
Guru SMKN 27 Jakarta Diduga Lecehkan Murid, Pramono: Tak Ada Perlindungan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/340/3246403//pelecehan-UnkH_large.jpg
Eks Pimpinan Pesantren di Lombok Tengah Ditetapkan Tersangka Dugaan Pelecehan Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/340/3244180//viral-IKhU_large.jpg
Biadab! ABG Dicabuli Ayah Tiri di Apartemen saat Ibunya Pergi Pengajian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/338/3244036//ilustrasi-ESob_large.jpg
Diduga Disekap 5 Hari, Remaja 14 Tahun Jadi Korban Pelecehan di Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/338/3243919//viral-lNE1_large.jpg
Heboh! Oknum Guru Sekolah Elite di Tangsel Diduga Lecehkan Siswi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement