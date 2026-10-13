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Resmi Dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah Siap Jalankan Tugas Baru

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |21:13 WIB
Resmi Dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah Siap Jalankan Tugas Baru
Saiful Milah resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang. (Foto: dok DPRD Kota Tangerang)
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KOTA TANGERANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang akhirnya kembali memiliki ketua definitif setelah Saiful Milah resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang, Senin (12/10/2026).

Dalam menjalankan tugas barunya, Saiful berkomitmen melanjutkan agenda kerja pimpinan sebelumnya sekaligus mempertahankan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah, dengan tetap mengedepankan koordinasi dan komunikasi.

Pelantikan Saiful berlangsung bersamaan dengan pengambilan sumpah Diana Rosyana sebagai anggota DPRD Kota Tangerang melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) dari Fraksi Partai Golkar.

(Foto: dok DPRD Kota Tangerang)
(Foto: dok DPRD Kota Tangerang)

Prosesi yang berlangsung khidmat itu turut dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, anggota DPR RI Andi Achmad Dara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Maryono beserta jajaran, anggota DPRD Provinsi Banten, serta Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.

Usai pelantikan, Saiful menegaskan, langkah awal yang akan dilakukannya adalah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Kota Tangerang. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan kesinambungan program dan agenda kerja yang telah dirintis pimpinan sebelumnya.

“Yang mendesak dalam waktu dekat adalah koordinasi. Apa yang sudah dijalankan almarhum akan kita lanjutkan dan kita komunikasikan dengan Pak Wali Kota,” ujar Saiful. *ADV

(Anindita Trinoviana)

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