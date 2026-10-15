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Prabowo Lantik Kristomei Sianturi Jadi Kepala BNPB, Gantikan Suharyanto

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |15:13 WIB
Prabowo Lantik Kristomei Sianturi Jadi Kepala BNPB, Gantikan Suharyanto
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto resmi melantik Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (15/10/2026) hari ini. Mayjen Kristomei resmi menggantikan Letjen Suharyanto.

Pengangkatan Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 113 P tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, Mayjen Kristomei menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, KSAD Jenderal TNI Jenderal Maruli Simanjuntak, Wakil Panglima Jenderal Tandyo Budi Revita, KSAU Marsekal TNI Tony Harjono, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali.

(Awaludin)

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