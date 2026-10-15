Balita Tewas Terjatuh dari Lantai 5 Hotel saat Orang Tua Sarapan, Begini Kronologi Lengkapnya!

SAMARINDA - Bocah perempuan berusia 3 tahun meninggal dunia setelah diduga terjatuh dari lantai lima hotel di Jalan Pahlawan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/10/2026). Saat kejadian, kedua orang tua korban diketahui sedang sarapan di restoran hotel.

Korban berinisial RKS ditemukan di area bawah bangunan hotel. Insiden tragis tersebut kini dalam penyelidikan polisi untuk memastikan penyebab dan kronologi kejadian.

Kapolsek Samarinda Ulu AKP Asriadi mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Petugas juga telah memeriksa saksi dan mengumpulkan keterangan untuk memastikan apakah korban murni terjatuh atau terdapat kemungkinan lain.

"Hasil penyelidikan sementara, kami sudah olah TKP dan memeriksa saksi serta mendalami apa murni terjatuh atau hal lainnya," ujarnya.

AKP Asriadi menjelaskan, berdasarkan keterangan sementara, korban berada di kamar hotel bersama adiknya ketika kedua orang tuanya sedang sarapan.

"Korban sedang bersama adiknya di kamar lalu orang tua sedang breakfast di restoran hotel," katanya.

Sementara itu, suasana haru menyelimuti proses evakuasi korban. Ayah korban tampak menangis histeris saat berada di hadapan jasad anaknya yang telah dibungkus kain putih.