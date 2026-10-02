Rumah di Cakung Jaktim Terbakar, 1 Balita Tewas

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Tipar, Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya, satu orang balita berinisial A (4) meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka bakar.

“Objek rumah tinggal. Luka bakar satu orang berinisial AI (4), dan satu orang lain berinisial A (4) meninggal dunia,” kata Command Centre Gulkarmat Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, kebakaran itu dilaporkan oleh warga pada pukul 14.01 WIB. Selanjutnya, pukul 14.11 WIB operasi pemadaman dimulai, hingga akhirnya api selesai dipadamkan pukul 15.05 WIB.

Command Centre Gulkarmat Jakarta menjelaskan, api muncul dari peralatan elektronik dari rumah korhan. Kemudian, tetangga menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

"Rumah dalam kondisi terkunci, tiba-tiba api keluar dari peralatan elektronik dari rumah korban, tetangga lalu menghubungi damkar untuk meminta bantuan,” jelasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.