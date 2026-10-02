Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah di Cakung Jaktim Terbakar, 1 Balita Tewas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |15:55 WIB
Rumah di Cakung Jaktim Terbakar, 1 Balita Tewas
Kebakaran (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Tipar, Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya, satu orang balita berinisial A (4) meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka bakar.

“Objek rumah tinggal. Luka bakar satu orang berinisial AI (4), dan satu orang lain berinisial A (4) meninggal dunia,” kata Command Centre Gulkarmat Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, kebakaran itu dilaporkan oleh warga pada pukul 14.01 WIB. Selanjutnya, pukul 14.11 WIB operasi pemadaman dimulai, hingga akhirnya api selesai dipadamkan pukul 15.05 WIB.

Command Centre Gulkarmat Jakarta menjelaskan, api muncul dari peralatan elektronik dari rumah korhan. Kemudian, tetangga menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

"Rumah dalam kondisi terkunci, tiba-tiba api keluar dari peralatan elektronik dari rumah korban, tetangga lalu menghubungi damkar untuk meminta bantuan,” jelasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/320/3244597//kebakaran-KATh_large.jpg
Karhutla Jadi Sorotan Prabowo, Aturan Pembakaran Lahan Perlu Dievaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/338/3243644//kebakaran-NqtC_large.jpg
Kebakaran Kebayoran Lama Hanguskan 18 Rumah, Kerugian Ditaksir Rp1,2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/338/3243642//kebakaran_permukiman_di_kebayoran_lama_jaksel-oiAn_large.jpg
Kebakaran Permukiman di Kebayoran Lama Jaksel, 180 Jiwa Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242411//kebakaran_gudang_di_kosambi-SNeK_large.jpg
Kobaran Api Bakar 5 Gedung di Pergudangan Kosambi Permai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242399//kebakaran_di_pergudangan_kosambi_permai_tangerang-aMqW_large.jpg
Kebakaran Melanda Pergudangan Kosambi Permai Tangerang, Kobaran Api Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/338/3241172//tpa_galuga_terbakar-nj84_large.jpg
TPA Galuga Terbakar, 42 Hektare Lahan di Bogor Terdampak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement