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Kebakaran Kebayoran Lama Hanguskan 18 Rumah, Kerugian Ditaksir Rp1,2 Miliar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |08:12 WIB
Kebakaran Kebayoran Lama Hanguskan 18 Rumah, Kerugian Ditaksir Rp1,2 Miliar
Kebakaran di Kebayoran Lama (foto: freepik)
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JAKARTA - Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal menyebutkan, kebakaran yang melanda bangunan warga di kawasan Jalan Teuku Nyak Arif, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menghanguskan 18 rumah warga. Bahkan, kerugiannya ditaksir mencapai Rp1,2 miliar.

"Penyebab diduga konsleting listrik, yang terbakar 18 rumah tinggal, warung kelontong, warung pecel ayam dan lele, toko handphone, bengkel ban, taksiran kerugian Rp1,2 miliar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, jumlah warga terdampak kebakaran itu sebanyak 50 kepala keluarga atau 150 jiwa. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden kebakaran tersebut.

Dia menambahkan, kebakaran tersebut berhasil dipadamkan oleh 24 unit mobil dan 128 personel pemadam kebakaran sekitar pukul 23.59 WIB. Api diduga berawal dari sebuah rumah kontrakan hingga menjalar ke bengkel ban.

"Keterangan Bapak RT Nanang selaku pemilik rumah sedang berjualan dan ada warga yang melapor bahwa ada kebakaran di bagian atas kontrakan. RT Nanang mencoba memadamkan dengan APAR, namun gagal," pungkasnya.
 

(Awaludin)

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