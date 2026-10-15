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Detik-Detik Menegangkan Komandan KKB Zakarias Fatem Ditangkap Pasukan 'Hantu Laut' Marinir

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |20:20 WIB
Detik-Detik Menegangkan Komandan KKB Zakarias Fatem Ditangkap Pasukan 'Hantu Laut' Marinir
Komandan KKB Zakarias Fatem Ditangkap Pasukan 'Hantu Laut' Marinir
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PAPUA – Anggota Marinir TNI AL menangkap Wakil Panglima Kodap IV TPNPB-OPM Sorong Raya, Zakarias Fatem di Aifat Timur, Maybrat, Papua Barat Daya. Penangkapan komandan KKB ini setelah pasukan hantu laut mendeteksi keberadaannya.  

Dalam video yang diterima Okezone, Zakarias Fatem ditangkap di tempat persembunyiannya pada malam hari setelah anggota Marinir mendapat informasi dari Badan Intelejen Negara (BIN).

Komandan Satgas Yonif 9 Marinir, Letkol Marinir Laili Nugroho yang menangkap Zakarias Fatem menyebut, komandan KKB ini meminta anak buahnya menyerahkan diri sebelum Pasukan Satgas TNI mengambil tindakan tegas.

“Keberhasilan menangkap Zakarias Fatem tak lepas dari peran Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, Pangkoops Habema, Brigjen TNI Riyanto, serta BIN yang memberikan informasi akurat A1 kepada pasukannya,”ujar Laili, Kamis (15/10/2026).

“Sehingga keberadaan Wakil Panglima Kodap IV TPNPB-OPM Sorong Raya dapat diketahui dan diamankan,”lanjutnya.

Laili juga mengajak anggota KKB yang masih berada di hutan atau pelosok pegunungan untuk bergabung kembali ke pangkuan ibu pertiwi, dan bersama membangun Papua.

 

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Topik Artikel :
KKB Ditangkap papua OPM KKB Papua KKB
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