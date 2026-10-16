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Polri Siapkan 70 Ribu Polisi Khusus Kehutanan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |15:26 WIB
Polri Siapkan 70 Ribu Polisi Khusus Kehutanan
Polisi Hutan (foto: dok istimewa)
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JAKARTA - Polri memperkuat perlindungan hutan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melalui peningkatan kapasitas Polisi Khusus Kehutanan dengan sasaran mencapai 70.000 personel.

Sebanyak 586 personel kini telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan, di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat (Pusdik Binmas) Lemdiklat Polri.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Herry Heryawan menyampaikan hal tersebut saat memimpin upacara pelantikan Polisi Khusus Kehutanan Tahun Anggaran 2026, Jumat (16/10/2026).

“Sebagai tindak lanjut, hari ini kita telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan Polisi Khusus Kehutanan bagi 586 personel,” kata Herry.

Menurutnya, penguatan personel tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan negara dalam mengamankan kawasan hutan, mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Ia menegaskan, pendidikan yang diselenggarakan Polri tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis personel, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan integritas aparat yang bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan.

 

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