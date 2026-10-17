Status Gunung Sinabung Turun ke Waspada, Warga Tetap Dilarang Mendekati Puncak

JAKARTA - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa aktivitas visual dan kegempaan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, menunjukkan penurunan. Seiring dengan kondisi tersebut, status aktivitas gunung api itu diturunkan dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada).

"Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh hingga 15 Oktober 2026, maka tingkat aktivitas Gunungapi Sinabung diturunkan dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada) terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB," tulis keterangan Badan Geologi, dikutip Sabtu (17/10/2026).

Secara visual, aktivitas hembusan di puncak Gunung Sinabung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari intensitas asap yang semakin menipis dan warnanya yang menjadi lebih terang.

"Terjadi penurunan jumlah Gempa Vulkanik Dalam dan gempa tektonik yang sumbernya di sekitar G. Sinabung, sehingga potensi terjadinya letusan juga menurun," jelasnya.

Lebih lanjut, berdasarkan pengamatan instrumental terhadap data kegempaan pada periode 8–15 Oktober 2026, tercatat empat kali Gempa Hembusan, dua kali Gempa Low Frequency, dan lima kali Gempa Hybrid/Fase Banyak.