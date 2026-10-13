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Gunung Semeru 11 Kali Erupsi Hari Ini, Semburkan Kolom Abu Hingga 900 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |17:06 WIB
Gunung Semeru 11 Kali Erupsi Hari Ini, Semburkan Kolom Abu Hingga 900 Meter
Gunung Semeru mencatat 11 kali erupsi pada 13 Oktober 2026.
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JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur mencatatkan 11 kali erupsi sepanjang Selasa (13/10/2026) hingga pukul 16.20 WIB. Pada letusan terakhir pukul 16.20 WIB, gunung api tersebut memuntahkan kolom abu setinggi 400 meter di atas puncak.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi pertama hari ini tercatat pada pukul 00.09 WIB. Erupsi susulan terjadi beruntun pada pukul 00.31 WIB, 00.36 WIB, 05.06 WIB, 05.13 WIB, 05.20 WIB, 06.47 WIB, 08.10 WIB, 10.37 WIB, 13.11 WIB, dan 16.20 WIB.

Erupsi tertinggi tercatat mencapai 900 meter di atas puncak pada pukul 05.20 WIB dan 06.47 WIB. Sementara itu, letusan pada pukul 08.10 WIB dan 10.37 WIB menghasilkan kolom abu setinggi 800 meter di atas puncak.

PVMBG melaporkan, erupsi terakhir pada pukul 16.20 WIB menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 400 meter di atas puncak atau 4.076 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal yang condong ke arah barat daya.

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi ±2 menit 30 detik," tulis PVMBG dalam laporan resminya, Selasa (13/10/2026).

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