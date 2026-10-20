Aksi Demo 20 Oktober, Greenpeace Indonesia Ajak Warga Saling Jaga

JAKARTA - Greenpeace Indonesia mengajak masyarakat untuk saling menjaga, dan mendukung dalam menyuarakan aspirasi melalui aksi demonstrasi. Organisasi lingkungan tersebut menilai, aksi protes publik tidak seharusnya bergantung pada segelintir orang yang memiliki akses dan sumber daya.

Ajakan itu disampaikan melalui akun Threads @greenpeaceid. Dalam unggahannya, Greenpeace Indonesia mengakui adanya privilese yang dimiliki sebagian kelompok ketika mengikuti aksi, mulai dari persiapan, dukungan logistik, dokumentasi, hingga pendampingan hukum.

“Karena itu, sebuah aksi protes publik nggak boleh bergantung pada segelintir orang yang punya akses dan sumber daya saja,” tulis @greenpeaceid dalam unggahannya, Selasa (20/10/2026).

Greenpeace Indonesia menekankan pentingnya membangun solidaritas dan mengorganisasi diri bersama agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara kolektif. Mereka juga mengingatkan pentingnya saling menjaga, mendukung, serta memastikan tidak ada peserta aksi yang menghadapi risiko seorang diri.

“Warga jaga warga,” tulis akun tersebut.