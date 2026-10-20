Ada 26 Titik Demo Hari Ini, Polda Metro: Hanya Dua Elemen Layangkan Surat Pemberitahuan

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan, dari 26 penyampaian aspirasi di muka umum hari ini, hanya ada dua elemen, yakni BEM UI dan Universitas Jayabaya, yang menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan aksi kepada pihak kepolisian.

"Ya, kami jawab. Dari 47 elemen ataupun 26 titik penyampaian aspirasi di muka umum, hanya dua elemen yang mengajukan pemberitahuan," ujar Budi Hermanto di Monas, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Pihaknya pun menyampaikan berterima kasih kepada dua elemen ini, yaitu BEM UI dan Universitas Jayabaya, yang sudah menyampaikan pemberitahuan aksi pada hari ini, termasuk titik aksi dan jumlah massa. Di sisi lain, ia menyayangkan masih ada sejumlah elemen yang tidak menyampaikan pemberitahuan sebelum menggelar kegiatan penyampaian aspirasi.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk menyiapkan personel yang bertugas menjaga keamanan kegiatan, sekaligus mengantisipasi dampak aksi terhadap kelancaran lalu lintas.

"Karena apa? Petugas akan mempersiapkan personel pelayanan, termasuk melihat regulasi mengamankan aktivitas masyarakat lainnya, termasuk arus lalu lintas. Nah, ini sangat disayangkan, beberapa elemen tidak mengajukan ataupun memberitahukan dalam aktivitas kegiatan hari ini," sebutnya.

Selain itu, ia menyebut berdasarkan informasi dan analisis Direktorat Intelijen Keamanan (Direktorat Intelkam), pihak kepolisian belum bisa mengalkulasi total keseluruhan peserta aksi unjuk rasa karena situasi masih terus berkembang.

"Kami belum bisa memastikan bahwa jumlah massa nanti akan berkisar berapa, karena informasi dan analisis yang dilakukan oleh Direktorat Intelkam ini masih sifatnya dinamis," jelasnya.