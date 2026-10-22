HUT Ke-37 MNC Group, MNC Peduli Bersama OneSight EssilorLuxottica Foundation Dukung Kesehatan dan Pendidikan Siswa

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-37 MNC Group, MNC Peduli bersama OneSight EssilorLuxottica Foundation menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis bagi 500 siswa/i dari delapan sekolah tingkat SMA/SMK/MA di wilayah Kabupaten Bogor. Kegiatan ini berlangsung di Lido Lake Resort by MNC Hotel, Lido, Kabupaten Bogor, sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan mata sekaligus dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan generasi muda.

Program ini meliputi pemeriksaan kesehatan mata bagi para siswa/i serta pemberian kacamata gratis bagi peserta yang membutuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan mata yang memadai sehingga dapat menunjang kenyamanan dan efektivitas proses belajar di sekolah.

Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Stien, mengatakan, "Dalam rangka HUT MNC Group yang ke-37, kami ingin melakukan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui kolaborasi antara MNC Peduli dan OneSight EssilorLuxottica Foundation, kami menyelenggarakan pemeriksaan mata bagi anak-anak didik tingkat SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah di wilayah Kabupaten Bogor. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta menunjang aktivitas mereka dalam proses belajar,” ujar Stien.

Sementara itu, President Director PT EssilorLuxottica Professional Solutions Indonesia, Dailami Amzar bin Abdul Aziz, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan MNC Peduli telah terjalin sejak lama.

Lebih lanjut, Dailami berharap program pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. “Ya, harapan kami juga adalah setiap tahun kita bisa melakukan program seperti ini, untuk membagikan kacamata gratis dan juga untuk melakukan pemeriksaan mata buat anak anak,” ungkap Dailami.