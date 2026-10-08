MNC Peduli Kembali Salurkan Bantuan Global Prestasi School untuk Korban Bencana Alam

MNC Peduli kembali salurkan bantuan Global Prestasi School untuk korban bencana alam (Foto: Niko Prayoga/Okezone)

JAKARTA - MNC Peduli kembali menggandeng Global Prestasi School (GPS) untuk menyalurkan donasi bantuan kemanusiaan. Kali ini, donasi yang telah dikumpulkan GPS diperuntukkan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penyaluran tersebut ditandai dengan serah terima bantuan secara simbolis di iNews Tower Lantai 1, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026). Kolaborasi ini merupakan kali ketiga bagi MNC Peduli bersama Global Prestasi School dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan. Sebelumnya, penyaluran bantuan dilakukan bagi masyarakat terdampak bencana di Cianjur dan Sumatera kepada MNC Peduli.

Keberlanjutan kolaborasi ini mencerminkan kepercayaan terhadap MNC Peduli dalam menjalankan misi kemanusiaan dan memastikan bantuan tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Sekolah SMA Global Prestasi, Laurentius L. Sutrisno, menilai MNC Peduli memiliki rekam jejak dalam menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak.

“Memang selama ini kita selalu percaya dengan MNC Peduli ini karena kita lihat rekam jejak dan penyalurannya langsung kepada korban. Dan terutama kita setiap tahun selalu percayakan ini kepada MNC Peduli. Karena memang kita lihat bagaimana MNC secara langsung menyalurkan kepada korban,” kata Sutrisno di iNews Tower Lantai 1, Jakarta.

Bantuan ini berasal dari donasi para siswa, orangtua siswa, serta masyarakat di lingkungan sekolah dari seluruh jenjang pendidikan.

Sementara itu, Ketua Harian MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo, mengapresiasi donasi yang diberikan serta kepercayaan dan konsistensi yang terus terjalin dalam aksi kemanusiaan.