Donor Darah MNC Peduli Hadirkan Stan UMKM Binaan dalam MNC Love Donation

JAKARTA – MNC Group melalui MNC Peduli kembali menegaskan komitmen kemanusiaannya dengan menggelar kegiatan donor darah rutin bertajuk MNC Love Donation di iNews Tower Lantai 3, Kamis (3/9/2026).

Namun berbeda dari gelaran sebelumnya, agenda MNC Love Donation kali ini dikemas lebih semarak dengan menghadirkan stan produk UMKM binaan MNC Peduli.

Bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), program MNC Love Donation secara konsisten diselenggarakan di berbagai kawasan perkantoran MNC Group, termasuk di MNC Studios dan MNC Vision Tower, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Antusiasme karyawan terlihat dari antrian sukarela untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum pengambilan darah. Akses yang fleksibel di area perkantoran memudahkan para pekerja untuk berkontribusi tanpa mengganggu rutinitas harian mereka.

Menariknya, MNC Love Donation kali ini tidak hanya berfokus pada aksi donor darah. MNC Peduli turut merangkul pelaku UMKM binaan dengan menyediakan area display produk di lokasi acara.

Langkah ini menjadi ruang strategis bagi para pelaku usaha kecil untuk mempromosikan serta memasarkan produk unggulannya secara langsung kepada ribuan karyawan MNC Group dan tamu undangan yang hadir.

Perwakilan UMKM binaan MNC Peduli, Ifah Syarifah, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan kepada 36 pelaku usaha binaan di kawasannya. Menurutnya, pembinaan berkelanjutan dari MNC Peduli telah memberikan dampak nyata terhadap kualitas produk lokal.

“Saya mewakili UMKM binaan MNC Peduli sangat senang dengan bisa turut serta di event ini gitu. Dan alhamdulillah ternyata antusias, ada yang memilih beberapa produk kami dan sekarang ada beberapa yang terjual juga gitu,” ujar Ifah saat diwawancarai di lokasi.

Ia menambahkan, berbagai program pelatihan yang difasilitasi oleh MNC Peduli terbukti mendongkrak daya saing produk UMKM di pasaran. “Kebetulan setelah mendapatkan pelatihan dari MNC Peduli, produk kami menjadi naik kelas dari segi packaging-nya, dari segi pemasarannya. Kebetulan kami domisilinya di daerah Lido, jadi kami setiap ada off event dari MNC, kita selalu disertakan gitu, dari berbagai event,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Syafril Nasution, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan penyelenggaraan yang ke-6 kalinya sepanjang tahun 2026 di lingkungan MNC Group. Ditargetkan, jumlah kantong darah yang bisa didapat sendiri mencapai 400 kantong.