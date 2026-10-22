Viral! Sopir Taksi Green SM Nyaris Baku Hantam di Depan Mal Kelapa Gading, ‘Iron Man’ Turun Tangan

JAKARTA - Viral di media sosial, Iron Man melerai dua pengendara mobil yang hendak bertengkar di jalanan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi Iron Man tersebut menarik perhatian lini masa. Pasalnya, sosok tersebut berhasil mencegah keributan antara sopir taksi hijau Green SM dengan pengemudi lainnya.

Seorang pria berkostum Iron Man kemudian menghampiri keduanya dan berusaha melerai pertengkaran saat mereka terlibat adu mulut dalam kondisi emosi.

Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Girindra Wardana Akbar R, menjelaskan, insiden itu terjadi di depan MaI Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Menurut keterangan saksi saudara Sumarno (Pak Ogah/Iron Man) bahwa adanya keributan antara 2 pengendara mobil di putaran depan MOI tersebut," kata Girindra saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/10/2026).

Menurutnya, Sumarno saat itu tengah mengurai kemacetan di tempat kejadian perkara (TKP). Kedua pengemudi mobil tersebut saling beradu mulut dan mendorong satu sama lain. Sumarno kemudian melihat peristiwa itu dan langsung mencoba melerainya.

"Setelah melihat keributan tersebut saksi langsung melerai kedua pengendara tersebut," ujar dia.