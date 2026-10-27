Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Raih PIKI Awards 2026, Stafsus Menag Gugun Gumilar: Kebebasan Beribadah Adalah Amanat Konstitusi

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |07:48 WIB
Raih PIKI Awards 2026, Stafsus Menag Gugun Gumilar: Kebebasan Beribadah Adalah Amanat Konstitusi
Stafsus Menag Gugun Gumilar, Raih PIKI Awards 2026
A
A
A

JAKARTA — Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar, menerima apresiasi kategori Penggiat Kebebasan Beribadah dalam ajang PIKI Awards 2026 yang diselenggarakan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), Minggu, 25 Oktober 2026.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dalam memperjuangkan kebebasan beribadah dan merawat kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Gugun menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan semata-mata pencapaian personal, melainkan representasi dari kerja bersama berbagai pihak yang terus berkomitmen menjaga kerukunan dan kebebasan beragama di Indonesia.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada PIKI atas apresiasi ini. Namun, bagi saya, penghargaan ini bukan tentang prestasi personal,” ujar Gugun, dikutip, Selasa (27/10/2026).

“Ini adalah bentuk penghormatan kepada semua pihak yang selama ini bekerja, berjuang, dan mengambil bagian dalam menjaga kerukunan serta memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya,” lanjutnya.

Menurutnya, kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional yang harus dijaga bersama. Komitmen tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan komunitas lintas iman.

“Menjaga kebebasan beribadah berarti menjaga konstitusi sekaligus merawat persatuan yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Indonesia dibangun di atas keberagaman. Karena itu, perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk saling menjauh, tetapi harus menjadi kekuatan untuk membangun masa depan bersama,” tegasnya.

Gugun menambahkan, kerukunan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Dibutuhkan konsistensi, keberanian untuk berdialog, serta kesediaan seluruh elemen bangsa untuk saling menghormati dan melindungi hak setiap warga negara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/613/3250003//pemerintah-Wk0v_large.jpg
Menag Ajak Sehari Sepekan ASN Kerja Pakai Sarung dan Peci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249843//pemerintah-CWMj_large.jpg
Hari Santri Nasional Jadi Momentum Perkuat Komitmen Cetak Generasi Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249768//pemerintah-SdcT_large.jpg
Jaga Tradisi Keilmuan Islam, Pemerintah Naikkan Anggaran Dosen Ma’had Aly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/337/3249408//pemerintah-qgcB_large.jpg
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Menag: Momentum Penguatan Santri dalam Pembangunan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3249146//pemerintah-Vkvu_large.jpg
Menag Tutup Kongres Syarikat Islam, Tegaskan Kembali Misi Dakwah Ekonomi dan Kemandirian Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3249047//menag-5KvB_large.jpeg
Dua Tahun Asta Cita, PTKI dan UIN Melompat ke Panggung Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement