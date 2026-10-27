Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Dugaan Korupsi Upah Pungut Pajak dan Retribusi Daerah, KPK Panggil Wakil Bupati-Sekda Bogor

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |12:39 WIB
Usut Dugaan Korupsi Upah Pungut Pajak dan Retribusi Daerah, KPK Panggil Wakil Bupati-Sekda Bogor
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pemotongan upah pungut pajak, retribusi daerah, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Selasa (27/10/2026). Salah satu saksi yang dipanggil yakni Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan TPK terkait pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor, hari ini penyidik melanjutkan pemeriksaan kepada sejumlah saksi," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (27/10/2026).

Selain Ade Ruhandi, penyidik juga memanggil empat saksi lainnya yang merupakan pejabat di lingkungan Pemkab Bogor hingga ajudan Bupati Bogor.

Kelima orang saksi yang dipanggil hari ini yaitu:

  1. Ade Ruhandi - Wakil Bupati Kabupaten Bogor
  2. Ajat Rochmat Jatnika - Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
  3. Arif Rahman - Inspektur Daerah Kabupaten Bogor (Kepala Bappenda tahun 2022 s.d. 2025)
  4. Sesilia Windy Gloriana - Staf Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Bendahara Pengeluaran)
  5. Gilang Windu - Ajudan Bupati Kabupaten Bogor

Budi belum merinci apakah kelima saksi telah memenuhi panggilan KPK. Ia juga belum menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan yang akan didalami terkait perkara ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/337/3250417//sestama_bnpb_rustian-IdPA_large.jpg
KPK Kembali Periksa Sestama BNPB Terkait Kasus Korupsi DSP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249845//komisi_pemberantasan_korupsi-bvZ3_large.jpg
Kasus Korupsi Dana Bencana, KPK Sita Mobil BMW Milik Tenaga Ahli Kepala BNPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249782//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-4yT3_large.jpg
Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Suami Fadia Arafiq Bakal Dipanggil Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249756//kpk-FEAK_large.jpg
KPK Geledah Rumah Suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terkait TPPU, Sita BMW Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249718//kpk-dM3F_large.jpg
KPK Geledah Kantor BPK Jateng, Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/337/3249632//kpk-odex_large.jpg
KPK Tahan 7 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi BBPJN Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement