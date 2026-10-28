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Siklon Arnab Terjang India, Lebih dari 130 Ribu Warga Dievakuasi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |14:33 WIB
Siklon Arnab Terjang India, Lebih dari 130 Ribu Warga Dievakuasi
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NEW DELHI — Ribuan warga di Negara Bagian Andhra Pradesh, India Selatan dievakuasi pada Rabu (27/10/2026) saat Siklon Arnab mendekati sepanjang pesisir tenggara negara tersebut, membawa hujan lebat dan angin kencang.

Otoritas Manajemen Bencana Negara Bagian Andhra Pradesh menyatakan bahwa proses pendaratan (landfall) siklon tersebut sempat tidak bergerak selama dua jam.

“Ada kemungkinan siklon akan fully melintasi garis pantai pada sore hari. Angin kencang dan hujan masih terus terjadi di sepanjang pesisir. Masyarakat diminta untuk tetap waspada hari ini,” ungkap otoritas tersebut melalui platform X, sebagaimana dilansir TRT.

Menurut laporan All India Radio, pihak berwenang di Andhra Pradesh telah memindahkan 84.396 orang ke 290 tempat penampungan, dari total 2.199 tempat penampungan yang disiapkan di seluruh negara bagian tersebut.

Di negara bagian tetangga, Odisha, sebanyak 48.000 orang lainnya telah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, lapor All India Radio.

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Topik Artikel :
Siklon Tropis india Siklon Arnab
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