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Mahasiswa Gelar Orasi, Lalin Kawasan Bundaran HI Terpantau Sepi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |15:20 WIB
Mahasiswa Gelar Orasi, Lalin Kawasan Bundaran HI Terpantau Sepi
Mahasiswa menggelar orasi di Bundaran HI.
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JAKARTA — Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026). Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di kawasan sekitar tampak lengang dan tidak seperti biasanya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, arus lalu lintas di Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman terlihat lengang dari aktivitas kendaraan. Kendati demikian, masih tampak beberapa kendaraan yang melintas di sekitar kawasan tersebut, termasuk di area Bundaran HI.

Petugas kepolisian tidak melakukan penutupan total pada ruas jalan di kawasan Bundaran HI. Armada bus Transjakarta juga masih tampak berlalu lalang seperti hari biasanya.

Masyarakat juga terlihat masih beraktivitas normal di sejumlah halte di kawasan Bundaran HI. Hingga berita ini diturunkan, gelombang mahasiswa terus berdatangan menuju titik aksi dengan berjalan kaki.

Sementara itu, kelompok mahasiswa yang berada di zona air mancur tampak terus berorasi menyampaikan pendapat mereka. Dalam aksinya, mereka menyoroti jalannya pemerintahan era Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, para peserta aksi juga mendesak kepolisian agar membuka akses jalan menuju kawasan Bundaran HI bagi massa mahasiswa lain yang belum tiba, agar mereka dapat bergabung dalam aksi di jantung ibu kota tersebut.

(Rahman Asmardika)

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