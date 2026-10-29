Polri Gandeng Buruh Perkuat Sinergi dan Jaga Kamtibmas Kondusif

JAKARTA - Polres Malang menggandeng elemen buruh untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) yang kondusif. Pasalnya, hal tersebut memerlukan peran seluruh pihak.

Kapolres Malang AKBP Rulian Syaurie menjelaskan, harus ada penguatan komunikasi dengan kalangan pekerja dan buruh untuk menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, hal tersebut bertujuan membangun hubungan yang baik sekaligus kamtibmas.

“Kami ingin terus menjalin komunikasi dengan teman-teman pekerja. Dengan silaturahmi seperti ini, kita bisa saling mengenal, bertukar pandangan, dan bersama-sama menjaga situasi Kabupaten Malang tetap aman dan kondusif,” kata Rulian dalam silaturahmi dengan DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo, di Kecamatan Singosari, Kamis (29/10/2026).

Rulian menjelaskan, dalam kesempatan itu membahas sejumlah isu. Di antaranya, hubungan industrial hingga aspirasi pekerja, termasuk regulasi upah minimum kabupaten (UMK) dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi.

Dia berharap, sinergi antara Polri dan serikat pekerja terus terjalin melalui komunikasi yang baik. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono.

“Menjaga keamanan membutuhkan peran semua pihak. Kami mengajak masyarakat untuk terus membangun kepedulian dan kerja sama di lingkungannya masing-masing, sehingga situasi yang aman dan kondusif dapat kita jaga bersama,” ujar Rulian.