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Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Mengintai Sejumlah Wilayah

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |05:10 WIB
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Mengintai Sejumlah Wilayah
Cuaca Hujan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Sabtu, 31 Oktober 2026, didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, masyarakat di sejumlah wilayah diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang dan sore hari.

Berdasarkan prakiraan BMKG, pada pagi hari, kondisi cuaca secara umum masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Adapun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

 

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Topik Artikel :
cuaca cuaca jabodetabek BMKG
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