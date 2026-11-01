Truk Molen Terguling di Bekasi, 6 Orang Dikabarkan Tewas

JAKARTA - Kecelakaan truk molen di Jalan Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Minggu (1/11/2026) sore. Enam orang dikabarkan meninggal dunia.

Kejadian nahas ini viral sebagaimana unggahan akun Instagram @ceritabekasi. co. Kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 16.30 WIB. Truk molen yang terguling itu masih belum dievakuasi hingga Minggu malam.

"Berdasarkan data sementara dari kepolisian, sebanyak enam orang dilaporkan meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka," demikian keterangan dalam akun Instagram.

Sementara itu, para korban luka telah mendapatkan penanganan medis. Pendataan korban juga masih terus dilakukan oleh petugas.

"Pengemudi truk telah diamankan polisi dan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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