Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Molen Terguling di Bekasi, 6 Orang Dikabarkan Tewas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |20:05 WIB
Truk Molen Terguling di Bekasi, 6 Orang Dikabarkan Tewas
Truk molen terguling di Bekasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan truk molen di Jalan Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Minggu (1/11/2026) sore. Enam orang dikabarkan meninggal dunia.

Kejadian nahas ini viral sebagaimana unggahan akun Instagram @ceritabekasi. co. Kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 16.30 WIB. Truk molen yang terguling itu masih belum dievakuasi hingga Minggu malam.

"Berdasarkan data sementara dari kepolisian, sebanyak enam orang dilaporkan meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka," demikian keterangan dalam akun Instagram.

Sementara itu, para korban luka telah mendapatkan penanganan medis. Pendataan korban juga masih terus dilakukan oleh petugas.

"Pengemudi truk telah diamankan polisi dan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/18/3250917/kecelakaan-DKa4_large.jpg
Spanyol Tetapkan Masa Berkabung 3 Hari Usai Kecelakaan Kereta Tewaskan 68 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/338/3249911/viral-O9m5_large.jpg
Mobil Listrik BYD Tabrak 4 Kendaraan di Blok M hingga Lindas Ojol, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/338/3249177/kecelakaan-vP8G_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Jakbar, Perjalanan Transjakarta Alami Keterlambatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/338/3248955/kecelakaan-aMKQ_large.jpg
Mobil Listrik Kecelakaan di Tol Priok Arah Bandara, Korban Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/340/3248902/tni-coI9_large.jpg
Mobil TNI Masuk Jurang, 4 Prajurit Dikabarkan Gugur di Yalimo Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/340/3248665/viral-iL2h_large.jpg
Breaking News! Minibus Rombongan Suporter PSS Sleman Kecelakaan, 4 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement