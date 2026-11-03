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5 Jenderal Polri Dikabarkan Ditangkap, Menko Yusril Angkat Bicara!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |18:32 WIB
5 Jenderal Polri Dikabarkan Ditangkap, Menko Yusril Angkat Bicara!
Menko Yusril Ihza Mahendra/Okezone
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengaku belum bisa menyampaikan tanggapan terkait kabar penangkapan sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri. Sebab, ia belum menerima konfirmasi kebenaran peristiwa tersebut.

"Saya belum dapat menjelaskan apa-apa karena itu memang rumor yang berkembang di berbagai media sosial. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi kebenaran atas rumor yang berkembang itu," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).

Namun Yusril meminta publik menunggu informasi dari pihak terkait soal kabar penangkapan yang dimaksud. Dikabarkan ada 5 jenderal yang ditangkap.

"Mohon bersabar barangkali nanti ada pihak yang berkompeten di kalangan pemerintah ya untuk menjawab atau menjelaskan persoalan itu," ujarnya.

Yusril pun mengaku belum mengetahui apa latar belakang terkait kabar penangkapan tersebut. Sebab, ia baru mengetahui hanya sebatas dari media sosial.

"Saya pun sama seperti Anda, mendengar kabar itu, membaca juga di media sosial tapi belum dapat memastikan apa-apa tentang apa yang sebenarnya terjadi," pungkasnya.

 

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