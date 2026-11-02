Gempa Besar M5,3 Tomohon, Guncangan Terasa di Ternate hingga Minahasa

Gempa Besar M5,3 Tomohon, Guncangan Terasa di Ternate hingga Minahasa

JAKARTA - Gempa bumi besar berkekuatan magnitudo (M) 5,3 mengguncang Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), Senin (2/11/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG juga melaporkan gempa terjadi pada pukul 15.13 WIB dengan kedalaman 148 kilometer. Pusat gempa berada di darat 1 Km Barat Daya Tomohon, Sulawesi Utara.

"(Update) Info Gempa dirasakan mag:5.3, lokasi:Pusat gempa berada di darat 1 km Barat Daya Tomohon, waktu:02-Nov-26 15:13:10 WIB, kedlmn:148 Km, gempa ini dirasakan(MMI):II - III Ternate, II Minahasa," tulis BMKG.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan. "Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," imbau BMKG.

Meski begitu, BMKG menegaskan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Fahmi Firdaus )

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