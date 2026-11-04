Relawan Buka Suara soal Ramai di Medsos Slogan 'Prabowo Tidak Sendiri'

JAKARTA - Ramainya slogan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto ramai di media sosial mendapat tanggapan dari kelompok relawan. Sejumlah pesan seperti 'Kami Setia Bersama Prabowo', 'Prabowo Tidak Sendiri', hingga 'Satu Barisan Bersama Prabowo' belakangan ramai disuarakan berbagai elemen masyarakat.

Ketua Umum Arus Bawah Prabowo (ABP), Michael F. Umbas, menilai fenomena tersebut menunjukkan mulai munculnya kelompok masyarakat yang selama ini cenderung tidak menyampaikan pandangan politiknya secara terbuka. Kelompok yang kerap disebut silent majority itu mulai memperlihatkan dukungan terhadap kepemimpinan Prabowo.

"Selama ini mungkin banyak yang mengira bahwa masyarakat yang mendukung Presiden Prabowo hanya mereka yang aktif di organisasi relawan atau yang terlihat di ruang publik. Padahal, ada kelompok masyarakat yang selama ini diam, mengamati, dan mengikuti perkembangan. Sekarang mereka mulai menunjukkan sikap. Pesannya jelas: 'kami setia bersama Prabowo. Prabowo tidak sendiri'," ujar Umbas dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).

Menurut Umbas, bermunculannya berbagai konten visual dan pesan solidaritas di media sosial menjadi gambaran bahwa dukungan masyarakat terhadap Prabowo masih terjaga. Ia menilai, kelompok masyarakat yang tidak banyak bersuara di ruang publik bukan berarti tidak memiliki kepedulian terhadap perkembangan politik maupun pemerintahan.

Ia menjelaskan, silent majority justru memiliki pandangan dan penilaian tersendiri terhadap situasi yang berkembang. Meski tidak selalu terlibat dalam perdebatan politik, kelompok tersebut tetap mengikuti berbagai kebijakan dan dinamika pemerintahan.

"Silent majority bukan berarti tidak peduli. Mereka memperhatikan, mereka menilai, dan mereka punya pandangan sendiri. Ketika mereka merasa perlu menyampaikan sikap, mereka akan bersuara. Sekarang kita melihat pesan kebersamaan dengan Prabowo mulai digaungkan. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Presiden tidak bisa hanya diukur dari riuhnya kritik di media sosial," katanya.

Umbas memandang slogan 'Prabowo Tidak Sendiri' sebagai bentuk solidaritas masyarakat terhadap Presiden yang tengah menjalankan amanah pemerintahan. Pesan tersebut, kata Umbas, tidak sebatas menjadi slogan politik, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dalam mendukung jalannya pemerintahan.