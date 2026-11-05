Jokowi Sentil Etika Roy Suryo: Datang ke UGM Bawa Rombongan!

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyinggung etika Roy Suryo, yang selama ini mengaku sebagai peneliti ijazahnya. Jokowi menilai sikap Roy Suryo tidak mencerminkan etika seorang peneliti.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026).

Momen itu terjadi ketika jaksa penuntut umum menanyakan apakah Jokowi keberatan dengan salah satu pernyataan Roy Suryo dalam tayangan televisi.

"Terhormat Bapak Roy Suryo menyampaikan sebagai peneliti. Untuk saya bukan peneliti," ujar Jokowi.