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KDM Bidik Lahirnya Atlet Berpretasi hingga Level Internasional di Porprov Jabar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |14:39 WIB
KDM Bidik Lahirnya Atlet Berpretasi hingga Level Internasional di Porprov Jabar
KDM Bidik Lahirnya Atlet Berpretasi hingga Level Internasional di Porprov Jabar
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BEKASI -  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM meminta Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat (Jabar) 2026 yang baru saja dibuka di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi,  bisa menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan.

KDM juga meyakini kompetensi ini akan melahirkan atlet baru yang berprestasi, yang mampu bersaing di tingkat nasional.

“Saya yakin pekan olahraga kali ini akan melahirkan atlet-atlet baru dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Bahkan besar harapan saya akan muncul atlet besar menjadi atlet nasional dari Porprov kali ini," kata KDM kepada wartawan, Minggu (8/11/2026).

Namun di sisi lain, dia juga meminta pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan perhatian maksimal kepada seluruh peserta selama penyelenggaraan kompetisi.

"Saya mengimbau saja pada yang bertanggung jawab untuk memberikan perhatian maksimal kepada para atlet, official dan lain-lain yang terkait,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung pembinaan atlet melalui penyediaan fasilitas olahraga di Kota Bekasi. Oleh karenanya dia berharap olahraga andalan Kota Bekasi bisa menyumbangkan emas pada Porprov tahun ini.

 

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