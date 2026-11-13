Daftar Penerima Penghargaan Anugerah Penggerak Nusantara 2026

JAKARTA - iNews Media Group memberikan sejumlah penghargaan kepada kementerian dan lembaga, perusahaan, pemerintah daerah, serta tokoh nasional dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang digelar pada Kamis (12/11/2026) malam. Penghargaan tahunan ini diberikan kepada mereka yang berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo menuturkan, pemberian penghargaan kepada tokoh dan instansi ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan menginspirasi semua pihak untuk bekerja sama membangun Indonesia.

"Kami berharap pencapaian tersebut mampu menggerakkan lebih banyak pihak untuk berkontribusi dan membawa perubahan positif bagi Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut, Angela mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk terus maju. Salah satunya bertumpu pada sektor pembangunan daerah yang dinilainya menjadi kunci masa depan bangsa.

Ia juga menyebut sektor infrastruktur, industri, pendidikan, hingga kesehatan menjadi peluang tersendiri bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara luas.

“Infrastruktur yang kian memadai, industri yang semakin kokoh, serta perluasan akses pendidikan dan kesehatan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang,” kata Angela.