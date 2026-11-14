Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Pesiar Terbalik Usai Ditabrak Tanker di AS, Puluhan Penumpang Jadi Korban

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |09:39 WIB
Kapal Pesiar Terbalik Usai Ditabrak Tanker di AS, Puluhan Penumpang Jadi Korban
Kapal Pesiar Terbalik Usai Ditabrak Tanker di AS (foto: AP)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan kapal terjadi di Sungai Mississippi, New Orleans, Amerika Serikat (AS), pada Jumat 13 November 2026 waktu setempat. Sebuah kapal tanker menabrak kapal pesiar sungai American Heritage hingga sebagian badan kapal terendam air dan terbalik.

Akibat insiden tersebut, sebanyak 32 penumpang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Wali Kota New Orleans, Helena Moreno, memastikan seluruh penumpang yang berada di kapal telah ditemukan.

Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (14/11/2026). Kecelakaan melibatkan kapal tanker Atlantic Asphalt dan kapal pesiar American Heritage yang mengangkut 129 penumpang. Berdasarkan keterangan Pelabuhan New Orleans, tabrakan terjadi sekitar pukul 12.30 waktu setempat atau 18.30 GMT.

Saat kejadian, kapal pesiar tersebut telah bersandar sekitar dua jam sebelumnya untuk memulai proses penurunan penumpang.

Moreno menjelaskan, kapal tanker Atlantic Asphalt kehilangan kendali sebelum akhirnya menghantam kapal pesiar tersebut.

Para penumpang tengah turun ketika kapal mulai kemasukan air, kemudian miring hingga akhirnya terbalik. Insiden itu menyebabkan sejumlah orang terjatuh ke Sungai Mississippi.

Rekaman video dari lokasi kejadian yang dilaporkan Associated Press (AP) memperlihatkan kapal tanker berukuran jauh lebih besar menghantam kapal pesiar beroda dayung. Benturan tersebut mengakibatkan bagian logam dan kaca kapal mengalami kerusakan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/25/3244122//cruise-mbKM_large.jpg
Wisata Cruise Makin Populer, Wisatawan Bisa Nikmati Dunia dari Atas Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242796//kapal-HmIW_large.jpg
Kemenhub Kerahkan Kapal Penyelam Cari 129 Korban KM Virgo Transport 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242795//menhub-0pz5_large.jpg
Menhub Minta Petugas Berani Hentikan Operasi Transportasi Jika Tak Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242098//menhub-B89g_large.jpg
KM Virgo Transport 8 Tenggelam, DPR Desak Kemenhub Investigasi Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/320/3241823//kemenhub-wkQZ_large.jpg
KMP Virgo Transport 8 Kecelakaan, Kemenhub Koordinasikan Operasi SAR dan Evakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/33/3238082//venna-n9oW_large.png
Venna Melinda Rayakan Ultah di Kapal Pesiar, Verrell Bramasta Pilih Absen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement