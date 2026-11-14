Kapal Pesiar Terbalik Usai Ditabrak Tanker di AS, Puluhan Penumpang Jadi Korban

JAKARTA - Kecelakaan kapal terjadi di Sungai Mississippi, New Orleans, Amerika Serikat (AS), pada Jumat 13 November 2026 waktu setempat. Sebuah kapal tanker menabrak kapal pesiar sungai American Heritage hingga sebagian badan kapal terendam air dan terbalik.

Akibat insiden tersebut, sebanyak 32 penumpang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Wali Kota New Orleans, Helena Moreno, memastikan seluruh penumpang yang berada di kapal telah ditemukan.

Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (14/11/2026). Kecelakaan melibatkan kapal tanker Atlantic Asphalt dan kapal pesiar American Heritage yang mengangkut 129 penumpang. Berdasarkan keterangan Pelabuhan New Orleans, tabrakan terjadi sekitar pukul 12.30 waktu setempat atau 18.30 GMT.

Saat kejadian, kapal pesiar tersebut telah bersandar sekitar dua jam sebelumnya untuk memulai proses penurunan penumpang.

Moreno menjelaskan, kapal tanker Atlantic Asphalt kehilangan kendali sebelum akhirnya menghantam kapal pesiar tersebut.

Para penumpang tengah turun ketika kapal mulai kemasukan air, kemudian miring hingga akhirnya terbalik. Insiden itu menyebabkan sejumlah orang terjatuh ke Sungai Mississippi.

Rekaman video dari lokasi kejadian yang dilaporkan Associated Press (AP) memperlihatkan kapal tanker berukuran jauh lebih besar menghantam kapal pesiar beroda dayung. Benturan tersebut mengakibatkan bagian logam dan kaca kapal mengalami kerusakan.