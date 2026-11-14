Penerbangan AS Kembali Normal, Ribuan Jadwal Masih Terdampak

JAKARTA - Aktivitas penerbangan di Amerika Serikat (AS) sempat mengalami kekacauan setelah Badan Penerbangan Federal AS (FAA), memberlakukan penghentian sementara seluruh penerbangan yang akan berangkat pada Jumat, 13 November 2026. Kebijakan tersebut diambil akibat gangguan telekomunikasi yang memengaruhi sistem pengendalian lalu lintas udara.

Namun, penghentian penerbangan atau ground stop nasional tersebut akhirnya dicabut pada Jumat malam setelah berlangsung lebih dari empat jam. Meski wilayah udara kembali dibuka, operasional penerbangan belum langsung berjalan normal.

Menteri Transportasi AS, Sean Duffy mengatakan wilayah udara kembali dibuka pada pukul 20.15 waktu setempat atau Sabtu pukul 01.15 GMT.

"Kami telah membuka kembali wilayah udara," kata Duffy, seraya mengingatkan bahwa pemulihan penerbangan membutuhkan waktu, dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, proses normalisasi operasional bergantung pada ketersediaan pilot dan awak kabin. Pihak berwenang juga berupaya mengoperasikan sebanyak mungkin penerbangan pada Jumat malam.

Duffy meminta para penumpang menghubungi maskapai masing-masing untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal penerbangan mereka.

Berdasarkan data perusahaan analisis penerbangan Cirium, sekitar 11.000 penerbangan yang mengangkut lebih dari 1,5 juta penumpang masih dijadwalkan berangkat dari berbagai bandara di AS setelah pukul 16.00 waktu setempat pada Jumat.