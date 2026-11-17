Irjen Slamet Uliandi Belum Bisa Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan, Ini Alasannya

JAKARTA - Propam Polri belum bisa menjadwalkan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Slamet Uliandi, terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan, hal itu belum bisa dilaksanakan khusus untuk Slamet Uliandi lantaran latar belakang kesehatan.

"Sementara salah satu terduga pelanggar, SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan, enggak bisa," kata Isir, Selasa (17/11/2026).

Menurut Isir, Polri tidak bisa memaksa apabila pihak terduga pelanggar mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, hal itu sebagaimana menghormati hak asasi seseorang.

"Karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini," ujar Isir.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.