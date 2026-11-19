Tarik Perhatian Luar Negeri, Alwi Shihab Akui Toleransi Indonesia Masih Perlu Introspeksi

JAKARTA - Pengalaman Indonesia dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman menarik perhatian sejumlah negara. Namun, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menilai perhatian tersebut tidak berarti Indonesia telah sepenuhnya berhasil membangun kehidupan yang toleran.

Alwi menceritakan, upaya memperkenalkan pengalaman Indonesia dalam merawat hubungan antarumat beragama pernah membawanya bersama sejumlah tokoh ke berbagai lembaga di luar negeri, mulai dari Pentagon di Amerika Serikat hingga institusi pemerintahan dan pendidikan di Prancis.

Perjalanan itu bahkan ia sebut sebagai “brutal trip” karena dirinya dan tim harus berbicara serta menjawab berbagai pertanyaan hampir setiap hari selama sekitar satu bulan. Hal itu ia sampaikan dalam Konferensi Pers Pra-Acara ICCRL 2026 di Kemendikdasmen RI, Kamis (19/11/2026).

Dalam perjalanan tersebut, Alwi tidak sendirian. Ia bersama sejumlah tokoh, termasuk mendiang Azyumardi Azra, Amin Abdullah, dan Yacob Tobing.

Namun, pengalaman itu justru menjadi bahan refleksi ketika mereka kembali ke Indonesia. Alwi mengatakan, Indonesia tidak bisa begitu saja menganggap dirinya sebagai contoh sempurna dalam hal toleransi.

Sebab, persoalan intoleransi dan ketidakharmonisan masih ditemukan di tengah masyarakat.

“Kita sendiri melakukan introspeksi dan melihat bahwa sebenarnya di Indonesia masih belum, karena masih ada intoleransi, masih ada hubungan yang tidak harmonis di antara penganut agama, dan sebagainya,” ujarnya.